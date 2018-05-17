Trafikte Ayağıyla Direksiyonu Tutup Meyve Tabağıyla Poz Veren Sürücü, Gözaltına Alındı
Erzurum'da direksiyonu ayağıyla kullanıp yanındaki meyve tabağından meyve yiyerek poz veren trafik magandası gözaltına alındı.
Erzurum'da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü tepki topladı. "Videoyu mizah amaçlı çektim" diyen sürücü gözaltına alındı.
AYAĞIYLA DİREKSİYONU KULLANIP MEYVE YEDİ
Erzurum'da trafikte çekilen görüntüyü görenler gözlerine inanamadı. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan Kadir E. direksiyonu ise ayağı ile kontrol etti. Görüntüyü izleyenler tepki gösterirken Kadir E. videoyu mizah amaçlı çektiğini söyledi.
MİZAH AMAÇLI ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ
Sosyal medyada fenomen olmak için mizansen, değişik videolar çekip paylaştığını kaydeden Kadir E., "O videoyu havaalanı yolunda bir cepte çektim. Mizah amaçlı. Sosyal medyada, instagram'da belirli bir kitlem var.
Bu sebepten benzer videolar paylaşıyorum. Bunu haberlerde çok farklı lanse ettiler. Benim amacım mizah olsun trafiği tehlikeye atacak bir harekette bulunduğumu düşünmüyorum" diye konuştu.
GÖZALTINA ALINDI
Videonun haberlere yansıması üzerine harekete geçen emniyet güçleri Kadir E.'yi bugün öğle saatlerinde gözaltına aldı. Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir E.'nin ehliyetine el konulduğu ve yarın 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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Ne kadar amele varsa TÜRK ....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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düzgün konuşun lan adamlaCevap Yaz Yayından Kaldır
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mizah amaçlı almışlardır senide içeriCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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mal değneğeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Buna bakan kızın...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır