Trafikte makasa ağır ceza... O anlar kamerada
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Trafikte makasa ağır ceza... O anlar kamerada

Bursa'da Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sivil ekipleri, magandalara geçit vermiyor.

Trafikte makasa ağır ceza... O anlar kamerada
06.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:51

Bursa'da Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sivil ekipleri, magandalara geçit vermiyor. Aracıyla makas atan sürücü mobese kameralarından tespit edilerek, 1228 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, bayram günü aracıyla Mudanya Yolu'nda makas atan, yoğun trafikte sağa sola şerit değiştiren sürücü güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, aracın sürücüsünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Mobese kameralarının da incelenmesiyle H.A. isimli sürücüye 1228 lira trafik cezası uygulandı.

Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, benzer durumlarda vatandaşların Alo 155 hattına ihbarda bulunmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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