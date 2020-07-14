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TRAFİKTE MAKAS TERÖRÜ KAMERADA

İstanbul'da iki kişi, otomobille makas atarak trafikte ilerledikleri anları kameraya kaydedip görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

14.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:23

İstanbul'da iki kişi, otomobille makas atarak trafikte ilerledikleri anları kameraya kaydedip görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Trafikte makas terörü estirenlere sosyal medyada çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Ümraniye ve Ataşehir'de otomobilleriyle trafikte makas atarak ilerleyen iki kişi, hem kendilerinin hem diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Trafikte makas terörü estiren ikili, o anları cep telefonu kamerasına kaydederek görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

TRAFİKTE MAKAS TERÖRÜ KAMERADA

Kaynak: DHA

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