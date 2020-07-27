TRAFİKTE MAKAS TERÖRÜ; AYAKLARINI YAN KOLTUĞA UZATTI, SUNROOF'TAN ÇIKIP KOLLARINI AÇTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TRAFİKTE MAKAS TERÖRÜ; AYAKLARINI YAN KOLTUĞA UZATTI, SUNROOF'TAN ÇIKIP KOLLARINI AÇTI

TRAFİKTE MAKAS TERÖRÜ; AYAKLARINI YAN KOLTUĞA UZATTI, SUNROOF'TAN ÇIKIP KOLLARINI AÇTIAlper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-Bakırköy sahil yolunda trafikte tehlike oluşturacak şekilde otomobil kullanan sürücüler yakalandı.

27.07.2020 01:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 01:58

İSTANBUL-TRAFİKTE MAKAS TERÖRÜ; AYAKLARINI YAN KOLTUĞA UZATTI, SUNROOF'TAN ÇIKIP KOLLARINI AÇTI

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-Bakırköy sahil yolunda trafikte tehlike oluşturacak şekilde otomobil kullanan sürücüler yakalandı. Sürücülere 3 bin 684 lira para cezası kesilirken ehliyetlerine el konuldu

Bakırköy sahil yolunda sürücü makas atarak ilerlerken, aynı zamanda bir başka sürücüyle de yarıştı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Sürücü İstanbul'un çeşitli noktalarında çektiği çok sayıdaki makas görüntülerini yine takipçileriyle paylaştı. Yayınladığı görüntülerden birinde 170 kilometre hızla ilerleyen sürücü, ayaklarını yan koltuğa uzatarak yolda ilerliyor. Diğer bir görüntüde de otomobilin tavan penceresinden çıkan sürücünün, kollarını açarak trafikte seyrettiği görülüyor.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Yaşananlarla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen araç sürücüleri Mehmet F., İsmail D., Emrullah D. isimli şahıslar aynı gün yakalanmış, Karayolları Trafik Kanununun; 46/2-G maddesine istinaden her sürücüye ayrı ayrı 1.228 TL olmak üzere toplam 3.684 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanmış, K.T.K.'nın 45. Maddesine istinaden her üç sürücü de sağlık kuruluşuna sevk edilmiş, sürücü belgelerine el konulmuştur" denildi. Açıklamada ayrıca 3 kişi hakkında adli işlem de başlatıldığı duyuruldu.

TRAFİKTE MAKAS TERÖRÜ; AYAKLARINI YAN KOLTUĞA UZATTI, SUNROOF'TAN ÇIKIP KOLLARINI AÇTI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti 3. Sayfa
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı 3. Sayfa
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı Dünya
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor Dünya
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
'Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı' iddiaları yalanlandı
"Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı" iddiaları yalanlandı
Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü
Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı
Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi
Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu
Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Haydar Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Caner Erkin Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Muğla Çocuk İzmir Bursa
Şu an buradasınız: TRAFİKTE MAKAS TERÖRÜ; AYAKLARINI YAN KOLTUĞA UZATTI, SUNROOF'TAN ÇIKIP KOLLARINI AÇTI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 02:21:53. #1.14#
title