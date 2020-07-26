TRAFİKTE MAKAS TERÖRÜ; AYAKLARINI YAN KOLTUĞA UZATTI, SUNROOF'TAN ÇIKIP KOLLARINI AÇTI Bakırköy sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Bakırköy sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Makas atarken çekilen görüntülerini sosyal medyada yayınlayan sürücü, bir videoda da ayaklarını yan koltuğa uzatarak otomobili kullanırken görülüyor. Bir başka görüntüde ise otomobil sürücüsünün, direksiyonu bırakarak tavan penceresinden (sunroof) çıkıp kollarını açtığı kameraya yansıyor.

Bakırköy sahil yolunda sürücü makas atarak ilerlerken, aynı zamanda bir başka sürücüyle de yarıştı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Sürücü İstanbul'un çeşitli noktalarında çektiği çok sayıdaki makas görüntülerini yine takipçileriyle paylaştı. Yayınladığı görüntülerden birinde 170 kilometre hızla ilerleyen sürücü, ayaklarını yan koltuğa uzatarak yolda ilerliyor. Diğer bir görüntüde de otomobilin tavan penceresinden çıkan sürücünün, kollarını açarak trafikte seyrettiği görülüyor.

Görüntü dökümü------------------------Makas attıkları görüntüler-Ayaklarını uzattığı -Direksiyonu bırakarak tavandan sarktığı görüntü

- İstanbul

Kaynak: DHA