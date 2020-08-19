Trafikte makas atarak ilerleyen sorumsuz sürücülere ceza yağdı
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Trafikte makas atarak ilerleyen sorumsuz sürücülere ceza yağdı

Ankara Emniyet müdürlüğü, trafikte makas atarak ilerledikleri gerekçesiyle 2019 yılında 2 bin 688 sürücüye, bu yılın ilk 7 ayında ise 2 bin 295 sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Trafikte makas atarak ilerleyen sorumsuz sürücülere ceza yağdı
19.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:53

Ankara Emniyet müdürlüğü, trafikte makas atarak ilerledikleri gerekçesiyle 2019 yılında 2 bin 688 sürücüye, bu yılın ilk 7 ayında ise 2 bin 295 sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından "Makas atmak bir yetenek değil, kişi hayatına kastetmektir" mesajı ile paylaştığı videoda, "Havadan ve karadan yaptığımız denetimler sonucunda 2019 yılında trafikte makas atarak kendisinin ve başkasının hayatını hiçe sayan 2 bin 688 sürücüye, 2020 yılının ilk 7 ayında ise 2 bin 295 sürücüye cezai işlem uygulandı. Kendisinin ve başkalarının hayatını hiçe sayan kural tanımaz sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiriniz. Trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca cezai işlem uygulanan sürücülere ait görüntüler de sosyal medya hesabından paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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