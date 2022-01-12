Trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 2250 lira ceza kesildi - Haberler
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Trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 2250 lira ceza kesildi

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 2 bin 250 lira ceza kesildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 2 bin 250 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ocak'ta sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında "Makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü" başlığıyla yer alan olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı civarında makas atarak ve tek elle motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsünün H.E.Y. olduğunu tespit etti.

2250 lira idari para cezası kesilen motosiklet sürücüsü hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

Trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 2250 lira ceza kesildi

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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