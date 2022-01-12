Trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 2250 lira ceza kesildi

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 2 bin 250 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ocak'ta sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında "Makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü" başlığıyla yer alan olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı civarında makas atarak ve tek elle motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsünün H.E.Y. olduğunu tespit etti.

2250 lira idari para cezası kesilen motosiklet sürücüsü hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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