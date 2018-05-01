Trafikte Makas Atan Galerici, Canlı Yayınla Kendi Ölümünü Çekti

Trafikte Makas Atan Galerici, Canlı Yayınla Kendi Ölümünü Çekti

Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giden 35 yaşındaki galerici adam, sosyal medyada canlı yayın açıp arabaları makas atarak geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giden 35 yaşındaki galerici Sabri Tabaş, sosyal medyada canlı yayın açarak arabaları makas atarak geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

SON SÖZLERİ: ''BASIYORUM HASAN''

Galerici Sabri Tabaş, Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Show Tv'nin haberine göre Takipçilerine nasıl makas atıldığını göstermek isteyen 35 yaşındaki galerici, o anlarda bir taksiye çarptı. Kaza anında yaralanan Tabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Galericinin son sözü "Basıyorum Hasan" oldu.

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