Trafikte Makas Atan Galerici, Canlı Yayınla Kendi Ölümünü Çekti
Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giden 35 yaşındaki galerici adam, sosyal medyada canlı yayın açıp arabaları makas atarak geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giden 35 yaşındaki galerici Sabri Tabaş, sosyal medyada canlı yayın açarak arabaları makas atarak geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.
SON SÖZLERİ: ''BASIYORUM HASAN''
Galerici Sabri Tabaş, Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Show Tv'nin haberine göre Takipçilerine nasıl makas atıldığını göstermek isteyen 35 yaşındaki galerici, o anlarda bir taksiye çarptı. Kaza anında yaralanan Tabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Galericinin son sözü "Basıyorum Hasan" oldu.
YORUMLAR (62)
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Millet ölmeyi bayirmak saniyoCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sen ölümü oyunmu sandın? sandın geride bıraktıklarına yazık varsa.ibretlik anlayanlara şimdi bassın öbür taraftaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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zam zam zama zam varmı zam peynire zam zeytine zam arabaya zam oh yandan zam zama zam çaya zam aman yandanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bas gaza doğru mezaraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kimse kusura bakmasinda adam haketmis. Milletin canini tehlikeye atarken iyiydi ama demi.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır