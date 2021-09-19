TRAFİKTE MAKAS ATAN VE KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Haberler
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TRAFİKTE MAKAS ATAN VE KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da trafikte makas attığı ve kırmızı ışıkta durmadığı tespit edilen kamyonet sürücüsü Y.E. yakalandı.

İSTANBUL'da trafikte makas attığı ve kırmızı ışıkta durmadığı tespit edilen kamyonet sürücüsü Y.E. yakalandı. Sürücüye 2 bin 229 lira ceza uygulanırken, sürücü belgesi iptal edildi, araç da trafikten men edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevleri, geçen Cuma günü makas atarak ve ışıklı yaya geçidinde kırmızı ışıkta durmayarak yayaların ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede kamyonet sürücüsü Y.E. yakalandı. Y.E. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 2 bin 229 lira idari para cezası uygulandı. Y.E.'nin ceza puanını doldurması ve aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, araç da trafikten men edildi. Ayrıca Y.E. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem yapıldı.

TRAFİKTE MAKAS ATAN VE KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TRAFİKTE MAKAS ATAN VE KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Haberler
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