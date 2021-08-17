Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı
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Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı

Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde seyreden otomobile çarparak takla attı.

Bursa'da makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde seyreden otomobile çarparak takla attı. Bu anlar, tesadüfen video kaydı alan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Caddesi Kültürpark Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yoğun trafikte makas atarak ilerleyen motosikletli sürücü, en sol şeritten hatalı sollama yaparak en sağ şeride geçti. Bu sırada önünde seyir halinde olan otomobili fark etmeyen sürücü, otomobile arkadan çarptı. Taklalar atan motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaralı motosiklet sürücüsünü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feci kaza, bu sırada başka bir otomobilin içerisinden tesadüfen video kaydı yapan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - BURSA

Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı
Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı
Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı
Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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