Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu
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Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu

16.12.2020 07:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 07:55
Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu

ANKARA'da trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak ilerleyen sürücü, 3 ayrı kazaya neden oldu.

ANKARA'da trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak ilerleyen sürücü, 3 ayrı kazaya neden oldu.

Olay, Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana geldi. 06 AG plakalı otomobille yarıştığı belirtilen 06 ATA 351 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atınca arkasından gelen araçların sürücülerinin dikkatini dağıttı. Aynı yöne giden 3 araç, refüje çıktı. Kazaya neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.


Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu
Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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