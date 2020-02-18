Trafikte kurallara uymayanlar drone takıldı
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Trafikte kurallara uymayanlar drone takıldı

Batman'da trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda oluşturulan noktalarda drone kullanarak inceleme yaptı.

18.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:41
Trafikte kurallara uymayanlar drone takıldı

'da trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda oluşturulan noktalarda drone kullanarak inceleme yaptı.


Batman Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kentte ihlalleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, Word Mar Kavşağı üzerinde drone havalandırarak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, araç içerisinde sigara içen, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma ve ters yönden gelerek kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek haklarında işlem yaptı.


Drone destekli trafik uygulamasının gün boyu kentin en işlek cadde ve kavşaklarında devam edeceği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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