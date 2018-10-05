Trafikte Kural İhlali Yapanlar "Yaşam Tüneli"Nde Bilgilendiriliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının azaltılması, hız ve emniyet kemerinin etkin şekilde kullanımının sağlanması amacıyla "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında, kural ihlali yapan sürücü ve yolcular, "yaşam tüneli" adı verilen çadırda yaşayabilecekleri olumsuzluklar konusunda bilgilendiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorum-Samsun karayolunda uygulama gerçekleştirildi.

Trafik kazalarının en alt seviyeye indirilmesi, sürücülerin bilinçlendirilmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla günde ortalama 15 bin aracın geçtiği karayolunda yapılan uygulamada, sürücü ve yolcuların trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor.

Drone da kullanılan denetimlerde trafikte kural ihlali yapan, cep telefonu kullanan sürücülerin yanı sıra emniyet kemeri takmadıkları tespit edilen yolcular, karayolu kenarındaki çadırda oluşturulan "yaşam tüneli"nde dinlendiriliyor.

Burada kural ihlali yapan sürücü ve yolculara eğitim filmleri izlettiriliyor. Sürücülere ayrıca emniyet kemeri takma, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmama ve hız yapmamanın önemi ile trafik kuralları görsellerle anlatılıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun'un da katıldığı uygulama kapsamında, durdurulan bir otobüsteki yolcuların çoğunun emniyet kemeri takmadığını tespit eden ekipler, yolcuları "yaşam tüneli"ne davet ederek, emniyet kemerinin takılı olmaması durumunda yaşanabilecek olumsuzlukları anlatan kısa film izletti.

Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "Trafik güvenliği uygulamaları" ve "Trafik kazalarının önlenmesi" çalışmaları kapsamında denetimlerin sıklaştırıldığını, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması için kontrollerin devam ettiğini söyledi.

Çorum'un, Ankara-Samsun karayolunun geçiş güzergahında yer aldığına dikkati çeken Dursun, şunları kaydetti:

"Trafikte seyir halindeki sürücülerimizi durdurarak onları 'yaşam tüneli'ne alıyoruz. Burada kurulan ekranda izletilen kısa eğitim filmleri ile trafikte karşılaşacakları riskleri gösteriyoruz. Uzun süre trafikte olan sürücülerin, dinlenmeden, yeterli uyku almadan devam etmemelerini istiyoruz. Bu çalışmayla kazaların azaltılması amaçlanıyor. Özelikle ölümlü ve yaralamalı kazaları en az seviyeye indirmeyi, daha dikkatli seyahat yapılmasını amaçlıyoruz."

Yaşam tünelinde bilgilendirilen sürücü ve yolcular, uygulamadan dolayı ekiplere teşekkür ederek, yapılan bilgilendirmenin, kural ihlali durumunda karşılaşacakları cezai yaptırımdan daha etkili olduğunu dile getirdi.

Uygulamanın 15 Kasım'a kadar devam edeceği öğrenildi.