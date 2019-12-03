Trafikte kural ihlali yapan sürücüler drone ile belirlendi - ADANA
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Trafikte kural ihlali yapan sürücüler drone ile belirlendi - ADANA

Dronun havadan denetim için kalkış yapması Araçlardan görüntü Araçların durdurulması Sürücülere ceza yazılması ADANA - Adana'da drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 320 lira para cezası uygulandı.

03.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:18

Dronun havadan denetim için kalkış yapması

Araçlardan görüntü

Araçların durdurulması

Sürücülere ceza yazılması - Adana'da drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 320 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trafikte kural ihlali yapan sürücüler drone ile belirlendi - ADANA
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