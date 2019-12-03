Trafikte kural ihlali yapan sürücüler drone ile belirlendi - ADANA
Dronun havadan denetim için kalkış yapması Araçlardan görüntü Araçların durdurulması Sürücülere ceza yazılması ADANA - Adana'da drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 320 lira para cezası uygulandı.
03.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:18
Dronun havadan denetim için kalkış yapması
Araçlardan görüntü
Araçların durdurulması
Sürücülere ceza yazılması ADANA - Adana'da drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 320 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA