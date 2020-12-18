Trafikte koltuk değiştirip, dans eden sürücünün ehliyetine el konuldu
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Trafikte koltuk değiştirip, dans eden sürücünün ehliyetine el konuldu

18.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:27
Trafikte koltuk değiştirip, dans eden sürücünün ehliyetine el konuldu

ANKARA'da, trafikte seyir halindeyken direksiyonu bırakıp yan koltuğa geçen ve oturduğu yerde dans ederken cep telefonu ile görüntülenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konularak, 264 TL idari para cezası uygulandı.

ANKARA'da, trafikte seyir halindeyken direksiyonu bırakıp yan koltuğa geçen ve oturduğu yerde dans ederken cep telefonu ile görüntülenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konularak, 264 TL idari para cezası uygulandı.

Özel bir şirkete ait minibüsle çevreyolunda ilerleyen sürücü, koltuğundan kalkıp, yandaki yolcu koltuğuna geçti. Direksiyonu bırakıp, oturduğu yerde dans eden sürücü, bu sırada aynı güzergahta ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden ve kameraya doğru işaret de yapan sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Görüntü ile birlikte şikayette bulunulması üzerine polis inceleme başlattı. Görüntüden kimliği tespit edilen sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 264 TL idari para cezası uygulandı. Aynı kanunun 45 ile 91'ici maddeleri gereğince de ehliyetine el konuldu. Öte yandan sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan da adli işlem başlatıldığı öğrenildi. 

 


Trafikte koltuk değiştirip, dans eden sürücünün ehliyetine el konuldu
Trafikte koltuk değiştirip, dans eden sürücünün ehliyetine el konuldu
Trafikte koltuk değiştirip, dans eden sürücünün ehliyetine el konuldu
Trafikte koltuk değiştirip, dans eden sürücünün ehliyetine el konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:27:00. #1.15#
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