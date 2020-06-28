Trafikte kırmızı ışık dansı Antalya'da trafikte kırmızı ışıklarda duran araçtan inen genç bir kadın, yeşil ışık yanıncaya kadar müzik eşliğinde dans etti.

Antalya'da trafikte kırmızı ışıklarda duran araçtan inen genç bir kadın, yeşil ışık yanıncaya kadar müzik eşliğinde dans etti. Genç kadına araçtan bir erkek daha eşlik ederken, diğer sürücüleri şaşırtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, trafikte kırmızı ışıkta otomobilden inen genç kadın, bir anda müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Kıvrak danslarıyla diğer sürücülerin de dikkatini çeken kadına, araçtan inen bir erkek de eşlik etti. Yeşil ışık yanıncaya kadar dansa devam eden ikili, ardından araçlarına binerek yollarına devam etti.

Diğer sürücüleri şaşırtan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü - ANTALYA

Kaynak: İHA