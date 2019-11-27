27.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:32

Trafikte kaza sonrası kavga ettiği şahsı böyle vurdu

Kaza yaptı, tekme tokat kavga etti ardından vurdu

Kaza yapan sürücü tartıştığı sürücüyü böyle vurdu

İSTANBUL - Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazası sonrasında sürücüler arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Kaza yapan taraflar birbirlerine tekme tokatla saldırdı. Ardından şahıs karşısındaki kişiyi silahla bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de gece saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi, Şahinbey Caddesi'nde iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazanın ardından taraflar birbirlerine saldırdı. Kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavgaya karışan şahıslardan biri silahını çekip karşısındaki kişiyi bacağından vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken iki kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza sonrası kavga eden şahsın karşısındaki kişiyi silahla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazaya karışan kişiler tekme tokatlarla birbirlerine saldırıyor, ardından şahıslardan biri silahını çekip karşısındakini vuruyor.

Kaynak: İHA