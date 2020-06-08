Trafikte karpuz yiyerek minibüs kullanan şahıs konuştu Kucağına aldığı karpuzu yerken araç kullanan ve bunu sosyal medya hesabında yayınlayan Batuhan Dura, polis tarafından gözaltına alındı.

Kucağına aldığı karpuzu yerken araç kullanan ve bunu sosyal medya hesabında yayınlayan Batuhan Dura, polis tarafından gözaltına alındı. Dura'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan bin 360 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Olay hakkında konuşan Dora, "Bir karpuzu aldım sonra direksiyonun başında bir güzel yedim. Çatır çutur yedikten sonra olay buralara kadar geldi. Güzel bir şey, takipçilerinden istek gelince de mecbur kaldım konu buralara kadar taşındı" dedi.

Trafikte seyir halindeyken kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullanan Batuhan Dura, polis tarafından gözaltına alındı. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan bin 360 lira para cezası kesilen Dura'nın ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Yaptığı paylaşım hakkında konuşan Dura, "Öncelikle instagrama bir video attım bir videoyla başladı. Konunun buralara kadar geleceğini bilmiyordum. Önce sadece direksiyonda kısa kısa çekimler yapıyordum, sonra internette hiç olmayan bir şey fark ettim. Karpuz sosyal medyada hiç çekilmemişti. Önce bir karpuzu aldım sonra direksiyonun başında bir güzel yedim. Çatır çutur yedikten sonra olay buralara kadar geldi. Güzel bir şey takipçilerinden istek gelince de mecbur kaldım konu buralara kadar taşındı. Takipçilerim her zaman daha fazlasını istiyor. Biliyorsunuz takipçilere yetişilmiyor daha fazla mesela ben de daha fazlasını yapmak istiyorum. Biliyorsunuz daha fazlasını yapayım derken emniyet müdürlüğü tarafından fark edilip benim hakkımda cezai işlem uygulandı. Takipçilerim ceza yediğimi duyunca çok üzüldü bu cezanın kesildiği için. Çok yani mesajlar yorumlar inanılmaz şekilde yağdı hepsi gidip itiraz etmem yönündeydi ama ben devletten boynumuz ince olduğu için bu cezayı ödedik. İlk gün ödedim" dedi.

"Bu konuyla ilgili bu şekilde daha tehlikesiz, daha trafiksiz bir alanda daha çekim yapmaya devam edeceğim" diyen Dura, "Yani huylu huyundan vazgeçmez. Ben bu yola baş koydum ve devam edeceğim. ya ceza yediğim için tabii ki olmaması gerekiyordu oldu bir kere yapacak bir şey yok. Bu benim için çok güzel, çok farklı bir duygu nereye gitsem tanınıyorsun ve millet isminle değil 'karpuz' diye çağırıyor, 'karpuz' değil misin sen yani 'karpuzcu' değil misin sen diyorlar. Tabii ki de bu mesleğimiz değil ama her insanın da yaşama stili var. Karpuz benim artık bir favorim oldu öyle söyleyeyim size işin açıkçası. Çok lezzetli karpuzdu ilk videomun yerini de hiçbir karpuz tutmuyor. Bu çekimlere devam edeceğim ceza var evet ama bunu biraz daha yavaş biraz daha trafiksiz alanda devam ettireceğim asla geri kalmayacağım ve ilerleteceğimin de sözünü veriyorum. Ehliyetim alındı malum bunu tamamen trafiksiz alanda çekeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA