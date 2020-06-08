Trafikte karpuz yiyerek araç kullanan şahıs: "Karpuzu aldım sonra direksiyonun başında bir güzel...
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Trafikte karpuz yiyerek araç kullanan şahıs: "Karpuzu aldım sonra direksiyonun başında bir güzel...

Trafikte karpuz yiyerek araç kullanan şahıs: "Karpuzu aldım sonra direksiyonun başında bir güzel yedim.

08.06.2020 23:28 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:33

Trafikte karpuz yiyerek araç kullanan şahıs: "Karpuzu aldım sonra direksiyonun başında bir güzel yedim. Çatır çutur yedikten sonra olay buralara kadar geldi"

Trafikte karpuz yiyerek minibüs kullanan şahıs konuştu

İSTANBUL - Kucağına aldığı karpuzu yerken araç kullanan ve bunu sosyal medya hesabında yayınlayan Batuhan Dura, polis tarafından gözaltına alındı. Batuhan Dora'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan bin 360 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Olay hakkında konuşan Dora, "Bir karpuzu aldım sonra direksiyonun başında bir güzel yedim. Çatır çutur yedikten sonra olay buralara kadar geldi. Güzel bir şey, takipçilerinden istek gelince de mecbur kaldım konu buralara kadar taşındı" dedi.

Trafikte seyir halindeyken kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullanan Batuhan Dora, polis tarafından gözaltına alındı. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan bin 360 lira para cezası kesilen Dora'nın ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Yaptığı paylaşım hakkında konuşan Dora, "Öncelikle instagrama bir video attım bir videoyla başladı. Konunun buralara kadar geleceğini bilmiyordum. Önce sadece direksiyonda kısa kısa çekimler yapıyordum, sonra internet hiç olmayan bir şey fark ettim. Karpuz sosyal medyada hiç çekilmemişti. Önce bir karpuzu aldım sonra direksiyonun başında bir güzel yedim. Çatır çutur yedikten sonra olay buralara kadar geldi. Güzel bir şey takipçilerinden istek gelince de mecbur kaldım konu buralara kadar taşındı. Takipçilerim her zaman daha fazlasını istiyor. Biliyorsunuz takipçilere yetişilmiyor daha fazla mesela ben de daha fazlasını yapmak istiyorum. Biliyorsunuz daha fazlasını yapayım derken emniyet müdürlüğü tarafından fark edilip benim hakkımda ceza işlem uygulandı. Takipçilerim ceza yediğimi duyunca çok üzüldü bu cezanın kesildiği için. Çok yani mesajlar yorumlar inanılmaz şekilde yağdı hepsi gidip itiraz etmeme yönündeydi ama ben devletten boynumuz ince olduğu için. Bu cezayı ödedik ilk gün ödedim bu konuyla ilgili bu şekilde daha tehlikesiz daha trafik bir alanda daha çekim yapmaya devam edeceğim. Yani huylu huyundan vazgeçmez. Ben bu yola baş koydum ve devam edeceğim. ya ceza yediğim için tabii ki olmaması gerekiyordu oldu, bir kere yapacak bir şey yok. Bu benim için çok güzel çok farklı bir duygu nereye gitsem tanınıyorsun ve milletini isminle değil karpuz diye çağırıyor karpuz değil misin sen yani karpuzcu değil misin sen diyorlar. Tabii ki de bu mesleğimiz bu değil ama tabii ki her insanın da yaşama stili var. Karpuz benim artık bir favorim oldu öyle söyleyeyim size işin açıkçası. Çok lezzetli karpuzdu ilk videomun yerini de hiçbir karpuz tutmuyor. Bu çekimlere devam edeceğim ceza var evet ama bunu biraz daha yavaş biraz daha trafiksiz alanda devam ettireceğim asla geri kalmayacağım ve ilerleteceğime de sözünü veriyorum. Ehliyetim alındı malum bunu tamamen trafiksiz alan da çekeceğiz" dedi.

Trafikte karpuz yiyerek araç kullanan şahıs: 'Karpuzu aldım sonra direksiyonun başında bir güzel...

Kaynak: İHA

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