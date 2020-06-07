Trafikte karpuz yiyen sürücü yakalandı
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Trafikte karpuz yiyen sürücü yakalandı

100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çektiği videolarla makas atarak ilerleyen ve kucağında karpuzla minibüs kullanan sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Trafikte karpuz yiyen sürücü yakalandı
07.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:44
İSTANBUL  D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çektiği videolarla makas atarak ilerleyen ve kucağında karpuzla minibüs kullanan sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyeti alınan magandaya toplamda bin 360 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde makas atarak ilerleyen sürücü akan trafikte kucağında karpuzla minibüs kullanarak trafiği tehlikeye attı. O anları kaydedip, sosyal medyada yayınlamasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri inceleme başlattı. 

Yapılan çalışma sonucunda ekipler görüntülerden aracın plakasını belirledi. 34 LEP 362 olan plakadan sürücüye ulaşan sivil trafik ekipleri, B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan sürücü "Aksine bir işaret b

ulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan bin 228 lira, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" suçundan 132 lira olmak üzere toplamda bin 360 lira idari para cezası kesildi. Karayolları Trafik Kanunun 45. Maddesi'nce B.D.'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü B.D. adli işlem için Beykoz Kavak Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.  

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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