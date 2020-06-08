TRAFİKTE KARPUZ YİYEN SÜRÜCÜ TAKİPÇİLERİMDEN ÇOK İSTEK GELİNCE GAZA GELDİM
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TRAFİKTE KARPUZ YİYEN SÜRÜCÜ TAKİPÇİLERİMDEN ÇOK İSTEK GELİNCE GAZA GELDİM

KUCAĞINA aldığı karpuzu yerken minibüs kullanan ve bunu sosyal medya hesabında yayınlayan Batuhan Dura, polis tarafından gözaltına alındı.

08.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:45

KUCAĞINA aldığı karpuzu yerken minibüs kullanan ve bunu sosyal medya hesabında yayınlayan Batuhan Dura, polis tarafından gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan bin 360 lira para cezası kesilen ve ehliyetine 2 ay süre ile el konulan Dura, Takipçilerimden daha çok istek gelince ben daha çok gaza geldim Pişmanım dedi.

Dura, Devletin kestiği parmak kanamaz, devletimiz sağ olsun. Ama işin açıkçası karpuz da ok lezzetliydi. Ben öncelikle trafikte hiçbir ihlal yapmadım. Kilometremi sabitlemiştim. 78 km hızla gidiyordum, evet en sol şeritteydim. Bunu ihlal ettim, kabul ediyorum. Bunun cezasını ben ödedim. Bununla alakalı da herkesten özür diliyorum. Tekrarlamamayı değil de daha trafiksiz bir alanda çekim yapmaya devam edeceğim dedi.

İstanbul'da çeşitli zamanlarda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çektiği videolarda makas atarak ilerleyen ve hız kurallarını ihlal eden sürücü ve daha sonra polis tarafından gözaltına alınan Batuhan Dura, kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullandı. Hem kendi hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aşarak 100 kilometre hız limiti olan otoyolda 176 kilometre hız yaptı. Çektiği çok sayıdaki makas videolarını sosyal medya hesaplarında yayınlayan sürücü dün yaptığı canlı yayında bir sonraki tehlikeli videosunu anlatarak takipçilerinden beğeni istedi.

DAHA TRAFİKSİZ ALANDA ÇEKİM YAPACAĞIM

Karpuzlu videoyla ilgili konuşan Batuhan Dura, İnstagrama 2-3 tane video attım. Çok izlenince arkadaşlardan çok büyük tepki geldi. Karpuz videosu hiç denememiştik. Çekim yapmak istedim. Çektim, olayın bu noktaya geleceğini hiç tahmin etmedim. Devletin kestiği parmak kanamaz, devletimiz sağ olsun. Ama işin açıkçası karpuz da çok lezzetliydi. Ben öncelikle trafikte hiçbir ihlal yapmadım. Kilometremi sabitlemiştim. 78 km hızla gidiyordum, evet en sol şeritteydim. Bunu ihlal ettim, kabul ediyorum. Bunun cezasını ben ödedim. Bununla alakalı da herkesten özür diliyorum. Tekrarlamamayı değil de daha trafiksiz bir alanda çekim yapmaya devam edeceğim dedi.

TAKİPÇİLERİMDEN DAHA ÇOK İSTEK GELİNCE BEN DAHA ÇOK GAZA GELDİM.

Dura, Öncelikle huylu huyundan vazgeçmez bunu size söyleyeyim. Yeni çekim daha geliyor. Yeni çekim hepsinden daha güzel olacak. Fazla da bilgi vermek istemiyorum. Takipte kalın. Devlet büyüklerimden çok özür diliyorum. Kesinlikle bu yaptığımı denemeyin. Ben de trafiksiz alanda yapmaya devam edeceğim. Her şey bir video ile başladı. Videoyu attıktan sonra takipçilerimden sürekli akın akın ağabey devamını istiyoruz. Bunu neyle çekiyorsun diye merak edilince ben de bu merak aydınlansın istedim kafama koydum kamerayı. Çekimleri yaptıkça takipçim daha çok arttı. Takipçilerimden daha çok istek gelince ben daha çok gaza geldim. En sonunda emniyet mensupları tarafından cezai işlem uygulandı. Sabah kalktığımda kapımda polis arabaları beni bekliyordu. Pişmanım bundan sonra daha dikkatli olacağım diye konuştu.

EHLİYETİNE EL KONULDU CEZA YEDİ

Sürücü Batuhan Dura yaptığı paylaşımlardan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Dura'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan bin 360 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

TRAFİKTE KARPUZ YİYEN SÜRÜCÜ TAKİPÇİLERİMDEN ÇOK İSTEK GELİNCE GAZA GELDİM

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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