03.09.2019 16:03

Trafikte güvelik önlemi olmadan mevsimlik tarım işçilerini böyle taşıdılar

Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye attılar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetler ile otomobilini kamyonet gibi kullanan sürücüyü cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, görüntülerden yola çıkarak sorumsuz sürücülerin cezalandırılmasını istediler.

Pazarcık İlçesinde mevsimlik işçileri tıka basa 2 kamyonete yerleştiren ve herhangi bir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir eden umursamaz sürücüler, arkasından seyir eden diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde otomobilini kamyonet gibi kullanarak aşırı yük yükleyen sürücüyü de görüntüleyen vatandaşlar, trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe sayan sürücülerin tespit edilerek, gerekli yasal işlemin yapılmasını istediler.

Kamyonet ve otomobil sürücülerinin herhangi bir kazaya neden olup olmadığı ise, bilinmiyor.

Kaynak: İHA