Trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi - Haberler
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Trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi İskenderun'da Akşam saatlerinde bir düğün konvoyundakiler İskenderun Adana yolu üzerinde...

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi

İskenderun'da Akşam saatlerinde bir düğün konvoyundakiler İskenderun Adana yolu üzerinde bulunan battı Çıktı içerisinde araçtan inip oynamaya başlayınca trafik kilitlendi.

Bazı araç sürücüleri bu duruma korna çalarak tepki gösterince gençler oyunu bırakıp uzaklaştılar. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine araştırma başlatan iskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mobese kameralarından düğün konvoyunda duran ve oynadıkları tespit edilen 5 aracın sürücülerine toplamda 2.600 TL para cezası kesildi.

Trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi

Trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi

Trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi

Trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Son Dakika Haberleri

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