Trafikte düğüm çözülüyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlük araç trafiğinin İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'na nefes aldıracak bağlantı yolları çalışmasının birinci etabını tamamlanma aşamasına getirdi.
25.10.2019 14:04
Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlük araç trafiğinin İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'na nefes aldıracak bağlantı yolları çalışmasının birinci etabını tamamlanma aşamasına getirdi.
Kaynak: Dunya.com