Trafikte direksiyonu bırakıp kapıyı açarak şov yaptı
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Trafikte direksiyonu bırakıp kapıyı açarak şov yaptı

- Trafikte direksiyonu bırakıp kapıyı açararak şov yaptı Antalya'da trafikte seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp kapıyı açarak şov yapan sürücü görenleri dehşete düşürdü.

07.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:37

- Trafikte direksiyonu bırakıp kapıyı açararak şov yaptı

ANTALYA - Antalya'da trafikte seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp kapıyı açarak şov yapan sürücü görenleri dehşete düşürdü.

Antalya'da karayoluna trafikte seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp direksiyonu bırakarak kapıyı açan ve kendisini cep telefonuyla görüntüleyen diğer araca şov yapan kamyonet sürücüsü kendini ve trafiği tehlikeye düşürdü. O anları cep telefonuna kaydeden diğer sürücü, "Yok böyle bir şey, direksiyonu kim tutuyor acaba" dedi.

Şov yapan çılgın sürücü, el sallarayarak tekrar aracına bindi.

Trafikte direksiyonu bırakıp kapıyı açarak şov yaptı

Kaynak: İHA

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