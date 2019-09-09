Trafikte dilenciliğe bebeğini de alet etti

09.09.2019 13:07

Bingöl'de bir kadın, kucağında bebeğiyle trafiğin yoğun olduğu güzergah da trafik ışıklarında dilenmesi dikkat çekti.



Bingöl-Elazığ Karayolu Gündoğdu Kavşağı'nda bulunan trafik ışıklarında kucağında bebekle dilenen kadın dikkat çekti. Hem kendi hem de kucağındaki bebeğin canını tehlikeye atan kadın, trafik ışıklarında duran araçlardan tek tek para dilendi.



Sürücülerin uyarılarını dikkate almayan dilenci kadın, görüntüsünün çekildiği fark edince, "Ne oldu neyi çekiyorsun" diye tepki vererek bölgeden uzaklaştı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA