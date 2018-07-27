Trafikte Dijital Bilgi Dönemi

Bursa'nın daha ulaşılabilir bir kent haline gelmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatacak tüm doneleri kullanıyor. Bursa'da ulaşıma nefes aldıran çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım çalışmaları kapsamında belirli noktalarda kullanılmaya başlanan dijital yönlendirme panolarıyla da vatandaşlara trafikte kolaylık sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımla ilgili çalışmalarından dolayı olumlu geri bildirimler aldıklarını söyleyerek, "Göreve geldiğimizden bu yana ulaşımda kilit noktalarda önemli adımlar atıyoruz. Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulamalara ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğiz" dedi.

AKILLI UYGULAMALAR



Kent içi ulaşımda sürücülerin yolculuklarına destek olacak pratik uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aktaş, "Akıllı belediyecilik çalışmalarımızla, ihtiyaç duyulan alanlara çözümler sunuyoruz. Ulaşımda da şimdilik iki noktada kullanıma başlanan dijital sistemde, elektronik mesaj panosuna yansıyan veriler, trafik akışı ve yol durumu hakkında sürücülere pratik bilgi kaynağı oluyor" diye konuştu.

BAŞKAN AKTAŞ, DİJİTAL SİSTEMİ ŞEHİRDEKİ BÜTÜN ANA ARTERLERDE UYGULAMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖZLERİNE EKLEDİ.

Uygulamaya göre, Acemler Kavşağı BUSKİ önünde bulunan elektronik değişken mesaj panosunda, Organize Sanayi Bölgesi, Bademli, Mudanya, Küçük Sanayi ve Uludağ Üniversitesi seyahat süresi bilgileri yansıtılıyor. Mudanya Yolu, Bursa geliş istikameti Ata Bulvarı girişinde bulunan dijital panoya da Acemler, şehir merkezi, Küçük Sanayi ile Uludağ Üniversitesi seyahat süresi bilgileri verilmeye başlandı. Kalibrasyon çalışmalarının devam ettiği sistemle sürücüler, varış noktalarına ne kadar süre içerisinde gidebileceklerini rahatlıkla görebiliyorlar.