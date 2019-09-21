Trafikte darp edildiği iddia edilen sürücü hastane yolunda öldü

21.09.2019 16:18

İzmir'in Bornova ilçesinde, yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada darp edildiği iddia edilen sürücü hastane yolunda yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesinde otomobil sürücüsü Mustafa Atmaca, kavşaktan geçtiği sırada bir minibüs sürücüsüyle tartıştı. İddialara göre sürücü tartışma sırasında daha sonra sürücü ve yanındakiler tarafından darp edildi. Atmaca, daha sonra ise hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. İlk incelemede Atmaca'nın kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, kavgaya karıştıkları belirlenen M.Y, O.K. ve Ç.V'yi polis tarafından gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA