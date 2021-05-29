Trafikte cinayete müebbet ve 16 yıl 6 ay hapis
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Trafikte cinayete müebbet ve 16 yıl 6 ay hapis

Trafikte cinayete müebbet ve 16 yıl 6 ay hapis
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada, Oğuzhan İzmirlioğlu'nu (22) öldürüp 5 kişiyi de yaralayan Azmi Akkurt müebbet ve 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada, Oğuzhan İzmirlioğlu'nu (22) öldürüp 5 kişiyi de yaralayan Azmi Akkurt müebbet ve 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında yanındaki kardeşi Nazım Akkurt ise 'Azmettirme' suçundan beraat etti.

Olay, geçen yıl 13 Ekim günü saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu'nda meydana geldi. Nazım Akkurt yönetimindeki 07 AHN 385 plakalı otomobil, park halindeki 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı. Kaza sırasında kafede bulunan park halindeki aracın sürücüsü, kafe sahibi, kafe çalışanları ile otomobil sürücüsü Nazım ve Azmi Akkurt kardeşler arasında kavga çıktı. Kavgada Azmi Akkurt yanındaki bıçakla kafede garson olarak çalışan Oğuzhan İzmirlioğlu, Burak B., Ozan A., Utku Ö. ve Mehmet Y.K.'yi bıçakladı. Kavga sırasında Azmi Akkurt, ağabeyi Nazım'ı da bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan İzmirlioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Azmi Akkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nazım Akkurt ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan ve ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Azmi Akkurt ile 'azmettirmekten' yargılanan kardeşi tutuksuz sanık Nazım Akkurt, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Azmi Akkurt duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Oğuzhan İzmirlioğlu'nun anne ve babası ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatı ise müvekkilinin kimseyi öldürme gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, olayın tahrik altında meydana geldiğini söyledi.Son sözü sorulan Nazım Akkurt, kimseyi öldürme gibi bir niyeti olmadığını, olayda kendilerinin de ölebileceğini ifade etti. Azmi Akkurt ise olayda kendisini savunmak istediğini belirterek, öldürme kastının olmadığını, yaşananlardan dolayı da pişman olduğunu söyledi.Mahkeme heyeti, sanık Azmi Akkurt'u maktul Oğuzhan İzmirlioğlu'na karşı eyleminden dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca, sanığa Ozan A. ve ağabeyi Nazım Akkurt'a karşı 'kasten yaralama' suçundan 6'şar yıl, Burak B., Utku Ö. ve Mehmet Y.K.'ya karşı 'yaralama' suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Nazım Akkurt ise 'azmettirme' suçundan beraat etti.


Trafikte cinayete müebbet ve 16 yıl 6 ay hapis
Trafikte cinayete müebbet ve 16 yıl 6 ay hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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