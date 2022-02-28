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Trafikte çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafikte çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu

Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücüler arasında trafikte çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücüler arasında trafikte çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu.

Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde iki sürücü arasında trafik tartışması yaşandı. Otomobil sürücüsü minibüsün önünü keserek sürücüye tekme tokat saldırdı. Vatandaşların araya girmesi ile olayın büyümesi önlendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Vatan Caddesi, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Haberler

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