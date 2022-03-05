Trafikte çekiçle bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Trafikte çekiçle bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı

AA - Güncel
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Ankara'da trafikte kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve kendisini korna çalarak uyaran kişinin aracına çekiçle zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'da trafikte kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve kendisini korna çalarak uyaran kişinin aracına çekiçle zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda Ö.Ö. idaresindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlalinde bulundu. Bunu gören 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsü, kırmızı ışık ihlalinde bulunan Ö.Ö'yü korna çalarak uyardı.

Olayla ilgili sosyal medyada yer alan ve cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde Ö.Ö'nün, aracından çıkıp bagajından aldığı çekici 06 BJ 5854 plakalı otomobilin açık camından içeri savurduğu, sürücünün ise tekme atarak kendini savunmaya çalıştığı görüldü.

Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Ö.Ö'nün daha sonra 06 BJ 5854 plakalı aracın camlarını kırdığı anlar da kameralara yansıdı.

Bunun üzerine harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trafikte çekiçle bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı

AA - Güncel

Otomobil, Çankaya, Ankara, Güncel, Haberler

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