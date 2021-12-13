Trafikte birden fazla şerit değiştiren sürücüye bin 627 TL ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafikte birden fazla şerit değiştiren sürücüye bin 627 TL ceza

Trafikte birden fazla şerit değiştiren sürücüye bin 627 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da trafikte birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücüye bin 627 TL idari para cezası uygulandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da trafikte birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücüye bin 627 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kuzey Çevre Yolu'nda birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsa bin 627 TL idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el koyuldu. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatılarak, araç trafikten men edildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

 Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

 İflas eden iş insanının 'euro' üzerinden nafakayı azaltma mücadelesi

İflas eden iş insanının 'euro' üzerinden nafakayı azaltma mücadelesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title