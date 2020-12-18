Trafikte bir anlık dikkatsizlik pahalıya patlıyordu
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Trafikte bir anlık dikkatsizlik pahalıya patlıyordu

18.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:06
Trafikte bir anlık dikkatsizlik pahalıya patlıyordu

Eskişehir'de çevreyolunda ilerleyen bir araç sürücüsünün, dikiz aynasını kontrol etmeden şerit değiştirmek istemesi üzerine kazanın eşiğinden dönüldü.

Eskişehir'de çevreyolunda ilerleyen bir araç sürücüsünün, dikiz aynasını kontrol etmeden şerit değiştirmek istemesi üzerine kazanın eşiğinden dönüldü. Olay anı trafikte seyreden bir aracın kamerasına yansıdı.

Eskişehir çevreyolunun Ankara istikametinde ilerleyen bir hafif ticari araç sürücüsü, sinyal vererek sol şeritten orta şeride geçmek istedi. Sinyal verse de aynasını kontrol etmeyi unutan sürücü orta şeritte seyir halindeki başka bir otomobile çarpmak üzereyken durumu fark ederek son anda direksiyonu kırdı. Orta şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünün de durumu fark etmesiyle üzerine gelen araçtan kaçması bir oldu. Sürücülerin anlık müdahalesiyle kaza önlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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