Trafikte bayram yoğunluğu başladı Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul-Bursa-İzmir karayolunda bayram yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul-Bursa-İzmir karayolunda bayram yoğunluğu başladı.Trafikteki yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili öncesi Ege Bölgesi'ne geçişin yoğun olduğu Bursa - İzmir - İstanbul karayolunda trafik hareketliği başladı. Bursa çıkışı Minteks kavşağı üzerinde İstanbul istikametinden gelip çevreyolunu kullanarak İzmir yönüne geçiş yapan tatilcilerle, Bursa ve Ankara istikametinden aynı yöne seyreden araçların buluştuğu noktada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yer yer yaşanan yoğunluk havadan görüntülenirken yeni yapılan otoyolda yoğunluk olmadığı gözlemlendi. - BURSA

Kaynak: İHA