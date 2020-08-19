Trafikte at yarışı oynayan taksici yakalandı
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Trafikte at yarışı oynayan taksici yakalandı

Trafikte at yarışı oynayan taksici yakalandı Bahçelievler'de seyir halinde ganyan oynayan taksici sivil trafik polisi tarafından yakalandı Ehliyetine el konulan taksiciye bin 360 lira idari para cezası kesildi Bahçelievler'de trafikte seyir halindeyken at yarışı oynayan taksici, sivil trafik...

19.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:04

Trafikte at yarışı oynayan taksici yakalandı

Bahçelievler'de seyir halinde ganyan oynayan taksici sivil trafik polisi tarafından yakalandı

Ehliyetine el konulan taksiciye bin 360 lira idari para cezası kesildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de trafikte seyir halindeyken at yarışı oynayan taksici, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan taksiciye bin 360 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Bahçelievler'de bir taksi sürücüsü, trafikte seyir halindeyken at yarışı oynamış, müşterisi ise o anları kaydedip sosyal medyada paylaşmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis, taksicinin 34 TDT 59 plakalı araç sürücüsü M.S. olduğu tespit etti. Adresi tespit edilen taksici sivil trafik polisi tarafından gözaltına alındı.

Ehliyetine el konulup para cezası kesildi

Şubeye götürülen sürücüye "Saygısız araç kullanmak" ve "Belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddesinden toplamda bin 360 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti, sağlık şartları yerine getirinceye kadar geçici süreyle iptal edildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine teslim edildi.

Trafikte at yarışı oynayan taksici yakalandı

Kaynak: İHA

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