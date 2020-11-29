Trafikte aracıyla dehşet saçtı: 1'i polis 2 yaralı
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Trafikte aracıyla dehşet saçtı: 1'i polis 2 yaralı

29.11.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:47
Trafikte aracıyla dehşet saçtı: 1'i polis 2 yaralı

Samsun'da polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçıp kovalamaca sonucu 1'i polis memuru 2 kişinin yaralanmasına sebep olup 1'i polis motosikleti le 3 ayrı park halindeki araçlara çarparak kaçan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçıp kovalamaca sonucu 1'i polis memuru 2 kişinin yaralanmasına sebep olup 1'i polis motosikleti le 3 ayrı park halindeki araçlara çarparak kaçan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç., idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken sokak üzerinde uygulama yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştü. S.Ç., aracıyla motosikletli polis ekibine çarparak polis memuru K.Ç.'nin yaralanmasına sepep olup motosiklette de maddi hasara sebep olup kaçmayı sürdürdü. S.Ç. bu kez de kaçarken park halindeki 3 ayrı araca da çarpıp maddi hasara yol açtıktan sonra yaya M.Y.'ye de çarparak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. S.Ç. ise polisin kovalamacası sonucu yakalanmaktan kurtulamadı. İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edilen S.Ç., ifadesinin alınmasının ardından," Görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemet, mala zarar verme ve taksirle yarlama" suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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Trafikte aracıyla dehşet saçtı: 1'i polis 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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