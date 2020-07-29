Trafikte aracından havaya ateş açan sürücüye tepki
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Trafikte aracından havaya ateş açan sürücüye tepki

İZMİR'de aracıyla seyir halinde olan sürücü camdan elini çıkararak silahıyla defalarca havaya ateş etti.

Trafikte aracından havaya ateş açan sürücüye tepki
29.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:27

İZMİR'de aracıyla seyir halinde olan sürücü camdan elini çıkararak silahıyla defalarca havaya ateş etti. Çevredekileri ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada da tepki gösterildi.

İzmir Kaynaklar'da, onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan kimliği belirsiz sürücü, tabancasını çıkardı. Çevresindekileri hiçe sayan ve trafiği tehlikeye atan sürücü, defalarca havaya ateş açtı. Sürücü daha sonra yoluna devam ederken, sosyal medyada da paylaşılan görüntü tepki çekti.


Kaynak: DHA

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