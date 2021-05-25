Trafikte araç kurşunlayan sanığa 37,5 yıl hapis
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Trafikte araç kurşunlayan sanığa 37,5 yıl hapis

Trafikte araç kurşunlayan sanığa 37,5 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de trafikte seyir halindeyken B.B. (10) ile amcası E.B.'nin bulunduğu araca ateş ederek yaraladığı, aynı güzergahta farklı araçlarda seyir halinde olan 3 kişiye de kurşunların isabet ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan M.B. (40), 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de trafikte seyir halindeyken B.B. (10) ile amcası E.B.'nin bulunduğu araca ateş ederek yaraladığı, aynı güzergahta farklı araçlarda seyir halinde olan 3 kişiye de kurşunların isabet ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan M.B. (40), 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl eylül ayında Kocasinan ilçesinde meydana geldi. E.B. ile yeğeni B.B., trafikte seyir halindeyken yanlarına yaklaşan M.B. yönetimindeki otomobilden ateş açıldı. Olay sonrası B.B., yaralandı. M.B.'nin silahından çıkan kurşunların aynı güzergahta farklı araçlarda seyir halinde olan M.E., E.B.ve G.Ç.'ye de isabet ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.B., 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaralılar ise, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık M.B., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdurlar duruşma salonunda hazır bulundu. Kendisine ateş edildiği için silahını ateşlediğini öne süren sanık M.B., "Yaralanan çocuk ve ailesinden özür diliyorum. Bana yandaki araçtan ateş açtılar. Panik ile ne yapacağımı bilemedim. Rastgele ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık M.B.'yi,  B.B.'ye yönelik eyleminden dolayı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay, diğer 3 kişiye yönelik eyleminden dolayı da aynı suçtan 8'er yıl 4'er ay olmak üzere toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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