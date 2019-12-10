Trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler, yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde,...
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Trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler, yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde,...

Trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler, yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde, bu yılın 11 ayında meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 870 kişi azaldı.

10.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:16
Trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler, yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde,...

Trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler, yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde, bu yılın 11 ayında meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 870 kişi azaldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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