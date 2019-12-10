10.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:16

Trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler, yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde, bu yılın 11 ayında meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 870 kişi azaldı. - ANKARA

Kaynak: İHA