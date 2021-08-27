Trafikte akıl almaz görüntü...Motosiklet sürücüsü baba, iki çocuğunu böyle taşıdı
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Trafikte akıl almaz görüntü...Motosiklet sürücüsü baba, iki çocuğunu böyle taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafikte akıl almaz görüntü.

Trafikte akıl almaz görüntü...Motosiklet sürücüsü baba, iki çocuğunu böyle taşıdı

Motosikletli babanın çocukları ile tehlikeli seyahati 'pes' dedirtti

Motosikletin arkasına düzenekle puset yapıp çocuklarını taşıdı

ANTALYA - Antalya'da bir babanın motosiklet arkasına yaptırdığı düzeneğe koyduğu iki çocuğu ile birlikte tehlikeli bir şekilde seyahat etmesi büyük tepki çekti. Yaşanılan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Antalya D-400 karayolu üzerinde yaşandı. Antalya şehir merkezinden Serik istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü bir babanın iki çocuğunun seyahati için bulduğu çözüm adeta pes dedirtti. Kullandığı motosiklete sağ ve sol tarafta olmak üzere iki farklı puset yapan baba, çocuklarını bu pusetlere koydu. Çocukları ile birlikte karayolunda bu şekilde seyir eden baba, adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Babanın ve çocukların birisinin kafasında kask olmaması ise büyük tepki çekti. Motosiklet karayolunda bir süre daha seyahat ettikten sonra gözden kayboldu.

Yaşanılan o anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Trafikte akıl almaz görüntü...Motosiklet sürücüsü baba, iki çocuğunu böyle taşıdı
Trafikte akıl almaz görüntü...Motosiklet sürücüsü baba, iki çocuğunu böyle taşıdı
Trafikte akıl almaz görüntü...Motosiklet sürücüsü baba, iki çocuğunu böyle taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

Antalya'da trafikte akıl almaz görüntü: motosiklet sürücüsü baba iki çocuğunu böyle taşıdı
Antalya'da trafikte akıl almaz görüntü: motosiklet sürücüsü baba iki çocuğunu böyle taşıdı
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