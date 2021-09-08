Trafikte 'agresif' sürücülere yönelik denetim
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Trafikte 'agresif' sürücülere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Trafikte 'agresif' sürücülere yönelik denetim Trafiği tehlikeye düşüren 35 sürücüye 75 bin TL para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafikte Agresif Sürücülere yönelik planlanan özel denetim kapsamında, Antalya...

Trafikte 'agresif' sürücülere yönelik denetim

Trafiği tehlikeye düşüren 35 sürücüye 75 bin TL para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi

ANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafikte Agresif Sürücülere yönelik planlanan özel denetim kapsamında, Antalya ili genelinde trafik timlerince havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.

Trafik timlerinde bulunan drone ile havadan yapılan denetimlerde trafikte agresiflik gösteren sürücüler tespit edilerek yol kontrol noktalarında bulanan Jandarma Trafik Timlerince yakalanarak haklarında idari işlemler yapıldı. Denetimler sonucunda drift yapan, makas atan, aracını tehlikeli kullanan 35 sürücüye toplamda 75 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı ve 12 araç trafikten men edildi.

Trafikte 'agresif' sürücülere yönelik denetim
Trafikte 'agresif' sürücülere yönelik denetim
Trafikte 'agresif' sürücülere yönelik denetim
Trafikte 'agresif' sürücülere yönelik denetim
Trafikte 'agresif' sürücülere yönelik denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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