Avrupa Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, trafik kazalarının Batı'da da önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği (AB) trafikte ölümleri engellemek için 2020'ye kadar bir hedef koydu. Fakat bu yeterli değil. Çok daha kapsamlı projeler üretmek gerekiyor." dedi.



Bulc, AB ile Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği "Trafikte %100 Yaşam Projesi"nin Sheraton Otel'de düzenlenen açılış programında konuştu.



Trafikle ilgili bir gündem maddesinin siyasete eklemlenmesini çok anlamlı bulduğunu kaydeden Bulc, "Avrupa'da trafiğe sessiz katil diyoruz." ifadesini kullandı.



Bulc, "AB, trafikte ölümleri engellemek için 2020'ye kadar bir hedef koydu. Fakat bu yeterli değil. Çok daha kapsamlı projeler üretmek gerekiyor. Avrupa'da günde 70 kişi trafikte ölüyor. Sene sonuna gelindiğinde ise muazzam rakamlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.



Kazaların daha çok insan merkezli olduğunu söyleyen Bulc, "AB, trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları ve ölümleri ortadan kaldırmak için gayret gösteriyor. Bu konuda sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Valletta Deklarasyonu'nu imzalayarak bunu başlatabiliriz." dedi.



Bulc, trafik kazalarının önlenebilmesi için cezaların artırılması gerektiğine dikkati çekti ve AB ile Türkiye'nin bu konuda birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.