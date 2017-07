Başbakan Binali Yıldırım, bölünmüş yolların ekonomik, çevresel ve insan hayatı açısından önemine dikkati çekerek, "100 milyon kilometre taşıt başına ölüm faktörü 2002'de 5,72 iken bugün bu katsayı 2,17'ye gerilemiş. Bu ne demek oluyor? Bölünmüş yollar hayat kurtarıyor." dedi.



Yıldırım, Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından finanse edilen "Trafikte %100 Yaşam Projesi"nin Sheraton Otel'de düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, trafikte yaşadığı bir anısını paylaştı.



Norveç'e 1983 yılında gerçekleştirdiği ziyarette, bir firmanın yetkilisiyle yola çıkmak üzere arabaya bindiklerini anlatan Yıldırım, "O şoför mahalline geçti, ben de yanına oturdum. Kapıları kapattık, bekliyoruz. Araba hareket etmiyor. 5 dakika oldu, dedim 'Birini mi bekliyoruz?', 'Yok sizin emniyet kemerini bağlamanızı bekliyorum.' dedi. Orada hemen uyandık, hemen kemeri bağladık." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, emniyet kemeri kullanmanın bir alışkanlık haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Herkes arabaya biner binmez silahını çeker gibi kemerini çekip takarsa bir tedbiri yerine getirmiş olur ama bu nasıl kazanılacak? Bu, eğitimle olacak. Bu, kendi hayatını, başkalarının hayatını da ciddiye almakla olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Bölünmüş yollar hayat kurtarıyor"



Başbakan Yıldırım, Türkiye'de son 14 yılda kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımında ve alt yapı açısından çok önemli işler yapıldığını hatırlatarak, bölünmüş yolların üç temel kazancı olduğunu anlattı.



Yıldırım, bölünmüş yolların kazanımlarına yönelik şunları kaydetti:



"25 bin kilometre bölünmüş yolda bir yıl içerisinde zamandan ve harcanan yakıttan, toplam trafikte elde edilen kazanç yaklaşık olarak 6 milyar avro. Ne anlama geliyor? Bütün yollar için harcadığımız paranın 5 buçuk yıl içerisinde kazanılması demektir. İkincisi çevreye fazladan verilen egzoz gazı miktarında 3 milyon metreküp azalma... Yani daha çevreyi daha az kirletmek. Üçüncüsü ve en önemlisi, 100 milyon kilometre taşıt başına ölüm faktörü 2002'de 5,72 iken bugün bu katsayı 2,17'ye gerilemiş. Bu ne demek oluyor? Bölünmüş yollar hayat kurtarıyor. Onun için bir sloganımız var, 'Yolları böldük, hayatları birleştirdik', 'Yolları böldük, memleketi birleştirdik."



Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün kazaların sebeplerine yönelik tespitler yaptığını belirterek, "Raporlara bakıyoruz kaza sebebi, bundan 15 yıl önce birinci sebep alt yapı, yol kalitesi konforu. Şimdi alt yapı yeterliliği, konforu 5'inci sıradan önce gelmiyor. Şimdi birinci sıra sürücü hatası, insan faktörü." diye konuştu.



"Mücadelenin küresel ölçekte yapılması lazım"



Yıldırım, trafik kazalarında insan hatasını önlemek için çok daha fazla iş yapılması gerektiğine işaret ederek, "Avrupa Birliğinin bu meseleye verdiği önemin farkındayım ve daha da hoşuma giden bir şey, Birleşmiş Milletler de işin içine girmiş, 2020'ye kadar ölümlü kazalarda yüzde 50 azaltma hedefi koymuş. Bu önemli bir şey. Bu, dünya çapında farkındalığı daha da artıracak ve böylece insanlarımızın hayatını kurtarmak için çok önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş olacağız." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin yol güvenliğinde yeni hedefin "'Trafikte yüzde 100 yaşam" olduğunu vurgulayan Yıldırım, trafik kazalarına yönelik mağduriyetlerin sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında yaşandığına dikkati çekti.



Yıldırım, bu durumun bazı ülkelerde daha iyi bazı ülkelerde ise daha kötü olduğunu aktararak, "Mücadelenin topyekun olması, küresel ölçekte yapılması lazım. Sadece trafik kazasında ölümlerle bu acı bitmiyor. Sakat kalanlar... Ömür boyu bu acıyı yaşayan on binlerce insan var." dedi.



Bugünkü görüşmelerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'la bugünkü görüşmelerinde kendisine AB üyesi ülkeler içerisinde trafik kazalarındaki maddi kayıpların 100 milyar avro olduğunu aktardığını ifade eden Yıldırım, "Bu, büyük ekonomik bir kaynaktır. Bununla neler yapılır... Bu parayla 15 yılda bu ülke için yaptığımız bütün ulaşım, iletişim alt yapısını bir seferde yapma imkanımız var. Büyük bir ölçekten bahsediyoruz. Bir başka deyişle Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi en az 60 tane köprü yapabilirsiniz. Binlerce kilometre tünel yapabilirsiniz. Bu kaynak kimin kaynağı? Daha fazla refah, gelişme için, insanların mutluluğu için harcamamız gereken kaynağı kazalarda kaybediyoruz. Bu önemli bir şey."



"Yeter ki bir insanımızın hayatını kurtarmış olalım"



Yıldırım, başbakan olarak trafik kazalarının sıfır ölümlü kazaya dönüştürülmesi için küçük büyük her etkinlikte mutlaka kendisinin de bulunduğunu söyledi. Yıldırım, "Yeter ki bir insanımızın hayatını kurtarmış olalım. Bizim inancımızda bir kişiyi yaşatmak, bütün insanlığı yaşatmaya eş değerdir. Onun için daha çalışacağız, birlikte çalışacağız, güzel vesilerle daha çok bir araya geleceğiz, olumsuzlukları değil, güzel işleri ön plana çıkaracağız. Pozitif gündemi AB ile Türkiye arasında daha fazla görünür hale getireceğiz." dedi.



İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarına teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Trafik güvenliği ve kazaların önlenmesi, ölümlerin azaltılması yönünde böylesine iddialı ve anlamlı bir projeyi hayata geçirmek için adım attıklarından dolayı da teşekkür ediyorum. Bayramlarda vatandaşlarımıza sadece 'İyi bayramlar' demek, iyi dileklerimizi iletmek yetmez. Sorumlu konumda olan herkesin mutlaka yollardaki güvenliğe, kazaların azaltılması yönündeki uyarılara da dikkat çekmesi gerekir. Biz yolları yaparken, yaptığımız yolları açarken bir şey söyledik; 'Ey vatandaşlar yolları yaptık; sizin için, hayatınızı kolaylaştırmak, yaşam kalitenizi artırmak için yaptık; sevdiklerinizle kazasız belasız buluşmanız için yaptık. Ama şunu unutmayın, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Kurallara riayet edersek sevdiklerimizle buluşuruz ve yakınlarımızı üzmeyiz. Bir kural daha zikrettik. Bunun da patenti bana aittir. Yollarda trafikte hız felakettir, internette hız berekettir. Yollarda hız sınırlarına uyacağız ama iletişimde hız serbest. Altyapıyı iletişimde de geliştirmek için her türlü geniş bant, erişebilirlik... Bunları da çalışıyoruz."



