İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılın ilk 6 ayında yüzde 1,06 oranında kural ihlali yapılan otoyollarda uygulanmaya başlanan "ortalama hız süresine göre ceza uygulaması"yla, ihlallerinin binde 3'e düştüğünü söyledi.



Soylu, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin finanse ettiği "Trafikte %100 Yaşam Projesi"nin açılış töreninde bir konuşma yaptı.



Türkiye'nin eş zamanlı olarak küresel terör, narko terör ve trafik terörüyle mücadele halinde olduğunu belirten Soylu, emniyet kemeri takmayan, hız limitini aşan ve kural dışı şerit değiştirenlerin trafik terörünün bir parçası olduğuna dikkati çekti.



Soylu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin 2020 sonuna kadar yüzde 50 azaltılması için karar alındığını anımsatarak, 2012'de "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı"nı hayata geçirdiklerini söyledi.



Otoyollardaki yeni hız tespiti dönemi



Soylu, özel otoyollarda 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilen "ortalama hıza göre ceza" uygulamasına ilişkin verileri de paylaştı. 2014'te otoyollarda ölümlü kaza sayısının 160, hayatını kaybeden sayısının 190 olduğunu aktaran Soylu, 2016'da hayatını kaybedenlerin sayısının 246'ya çıktığını bildirdi. Soylu, OGS ve HGS'lerden aracılığıyla "ortalama hıza göre ceza" uygulamasına geçildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Burada ortalama hız yaklaşık 120 kilometre. Ama artı yüzde 10 daha yani 132 kilometreyi aştıktan sonra OGS ve HGS'lerden giriş ve çıkışlar değerlendirilip gerekli cezai müeyyide uygulanıyor. Bu 6 günde enterasan sonuçlar elde edildi. 2017'nin ilk 6 ayında 125 milyon 975 bin araç geçmiş bu uygulanan otoyollardan. Toplam yüzde 1,06 ihlal var. Şu anda 3 milyon 833 bin yani 4 milyona yakın araç geçmiş. Günde ortalama 800 bin ile 1 milyon arasında. Şu andaki ihlal 9 bin 831 yani binde 3. Ortalama ilk 6 ayın yüzde 1,06'lık ihlali, bu tedbirle vatandaşımızın da hassasiyet göstermesiyle birlikte binde 3'e düşmüş. Biz bunu çok daha az seviyelere düşebilmesi için hem bilinçlendirmeyi hem de bu konudaki ortaya koyulacak sahipliği göstermek durumundayız."



Ramazan Bayramı'ndaki kaza ve ölüm sayılarında önceki yıllara göre ciddi azalma yaşandığını vurgulayan Süleyman Soylu, "Bizim yaklaşık 20 bin civarında polisimiz ve jandarmamız görev yaptı. Şimdi bu rakamı yüzde 100 arttırıyoruz. Yani önümüzdeki bayramda bu rakamı 40 bine arttırıyoruz. Bu kadar trafik jandarma ve polisimiz yok ama başka alanlardan kaydırarak önümüzdeki bayramda tam bir seferberlik ortaya koyacağız." dedi.



"Türkiye'de her yıl araç sayısı yüzde 5 artıyor"



Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl trafik kazaları nedeniyle 1 milyon 300 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 50 milyondan fazla kişinin yaralandığını ve 500 milyar doların üzerinde ekonomik kayıp oluştuğunu söyledi.



Altınok, projenin yaklaşık 3 milyon euro maliyeti olacağını ve uygulama gerçekliklerine göre Avrupa Birliğinden ek olarak 3-5 milyon euro daha takviye yapılabileceğini değerlendirdiklerini anlattı. Altınok, çalışmalar neticesinde Türkiye'de her yıl araç sayısı yüzde 5 oranında artmasına rağmen trafik kazalarındaki yıllık ölüm ve yaralanma sayılarında ciddi düşüş sağlandığını ifade etti.



Konuşmaların öncesinde, törene katılanlara, trafik kazalarından görüntüler ile karayolu trafik güvenliğine ilişkin bilgilerin yer aldığı video izletildi.