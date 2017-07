Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün halen yanılmıyorsam yıllık 25 bin can kaybı, on binlerce yaralı, milyarlarca avro maddi kayıp var. Türkiye de bundan farklı değil, Amerika da bundan farklı değil. Dünyanın her tarafında aslında 'sessiz ölüm' dediğimiz, trafikteki can kaybı, terörle kaybettiklerimizin kat kat üstünde ama terör çok konuşuluyor, trafikteki ölümler konuşulmuyor." dedi.



Yıldırım, Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından finanse edilen "Trafikte %100 Yaşam Projesi"nin Sheraton Otel'de düzenlenen açılış programında, güzel bir vesileyle bir arada olunduğunu bildirdi.



Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) ile gündemin her zaman can sıkıcı olmadığını, güzel olumlu gündemlerin de olduğunu bu toplantıyla hem AB'ye hem de Türkiye kamuoyuna gösterdiklerini dile getirdi. Yıldırım, "Yol güvenliğinde yeni dönem, trafikte yüzde 100 yaşam" sloganıyla düzenlenen projenin hayati önem taşıdığını ve bir o kadar da iddialı olduğunu belirtti.



Projeye vesile olan, hayata geçiren, destek olanlara teşekkür eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Özellikle AB ile Türkiye'nin tam üyelik sürecinde gerçekleştirdiği birçok proje var, eşleşme projeleri. Buna benzer ama çok anlamlı, toplumsal çıktıları çok geniş bir projeden bahsediyoruz. İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey yok. Yolları niye yapıyoruz? Bütün bu yatırımlar, çabalar, gayretler insanı yaşatmak için. Biz 15 yıldır iktidardayız, iktidara gelirken bir şey söyledik, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bu, bizim icat ettiğimiz bir şey değil, 6 asırdan daha fazla üç kıtada hükmetmiş Osmanlı'nın yönetim felsefesidir."



Başbakan Yıldırım, insanı mutlu etmeyen, insanın yaşam kalitesini yükseltmeyen hiçbir icraatın, faaliyetin anlam ifade etmeyeceğine işaret etti. Yıldırım, "O bakımdan bir süreden beri AB, yol güvenliği ve kazalardaki ölümlerin sıfırlanması gibi önemli bir hedef ortaya koydu. Bu hedef doğrultusunda da geçtiğimiz 10 yıl içinde çok ciddi iyileşmeler, mesafeler alındı ama istediğimiz yerde miyiz? Tabii ki değil. Bugün halen yanılmıyorsam yıllık 25 bin can kaybı, on binlerce yaralı, milyarlarca avro maddi kayıp var. Türkiye de bundan farklı değil, Amerika da bundan farklı değil. Dünyanın her tarafında aslında 'sessiz ölüm' dediğimiz, trafikteki can kaybı, terörle kaybettiklerimizin kat kat üstünde ama terör çok konuşuluyor, trafikteki ölümler konuşulmuyor." ifadesini kullandı.



Buna benzer toplantıların, buradaki farkındalığı oluşturmaya yönelik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:



"Dünyanın en güzel yolunu yapabilirsiniz, dünyanın en güzel kurallarını koyabilirsiniz, bütün mühendislik becerinizi ortaya koyabilirsiniz ama insan faktörünü eğer işin içine koymazsanız, insan hatasına çözüm üretemezseniz. O zaman yaptığınız bütün bu çalışmalar bir anda değersiz hale gelebilir. Gördük, bugün yollardaki kazaların birinci sebebi, insan hatası. Yüzde 90'a yaklaşıyor. Her şeye çare buluyorsunuz ama insan hatasını ortadan kaldıracak henüz bir makine icat edilmedi. Ne yapmamız lazım? Eğitmemiz lazım, ta bebeklikten başlayıp mezara kadar eğitmek, farkındalık oluşturmak. Yasaklamakla ceza vermekle tehdit etmekle elde edeceğiniz başarı sınırlıdır ama insanların bunu içselleştirmesi, kendiliğinden kural olarak zihnine yerleştirmesi en güzel çözümdür."



(Sürecek)