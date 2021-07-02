Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı

Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da yoldan çıkan sunta yüklü tır karayolu yön tabelasının direğine çarptı.

Samsun'da yoldan çıkan sunta yüklü tır karayolu yön tabelasının direğine çarptı. Kaza sonrasında alev alan tırda sürücü Mümtaz Alyurt ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mümtaz Alyurt (62) idaresindeki sunta yüklü tır Tekkeköy'den Samsun istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolu yön tabelasının direğine çarptı. Kazanın hemen ardından tırın çekicisi alev alev yandı. Ağır yaralanan tır sürücüsü yanmaktan son anda kurtarıldı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mümtaz Alyurt tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan suntalar karayoluna savruldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tırdaki yangına müdahale ederek söndürdü. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı
Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı
Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı
Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı
Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı
Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı
Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı
Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı
Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Hatalı sollama yapan minibüs alev topuna döndü! Genç sürücü yanarak can verdi
Hatalı sollama yapan minibüs alev topuna döndü! Genç sürücü yanarak can verdi
Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü feci şekilde can verdi
Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Muharrem İnce
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 05:41:03. #1.14#

title