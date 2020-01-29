Trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
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Trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

29.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:32
Trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Birçok ilçede akşam saatlerinde başlayan yağış, mesai bitişinin de etkisiyle trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre şu dakikalarda trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
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