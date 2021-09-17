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Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.. Metro-metrobüste  sosyal mesafesiz yolculuk

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.. Metro-metrobüste  sosyal mesafesiz yolculuk

HAFTANIN son iş gününün akşamında trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

HAFTANIN son iş gününün akşamında trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı. Özellikle metroda büyük kalabalık oluştu. Mesainin bitiş saati ile birlikte Avcılar Beylikdüzü yönünde yoğunluk oluştu. Saat 18.30 sıralarında kentte trafik yoğunluk oranı yüzde 72'ye çıktı. Toplu ulaşım araçlarından metrobüs, özellikle metro ve tramvaylarda kalabalık nedeniyle yolcular inip binmede zorlandı. Yenikapı-Kirazlı metrosunda da sosyal mesafe kuralı uygulanamadı.


Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.. Metro-metrobüste  sosyal mesafesiz yolculuk

Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.. Metro-metrobüste  sosyal mesafesiz yolculuk

Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.. Metro-metrobüste  sosyal mesafesiz yolculuk

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.. Metro-metrobüste  sosyal mesafesiz yolculuk - Haberler
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