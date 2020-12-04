Trafik yoğunluğu devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trafik yoğunluğu devam ediyor

04.12.2020 21:18 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:22

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu sürüyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu sürüyor.

Özellikle kentteki ana arterlerde, iş çıkış saatlerine oranla azalsa da trafik yoğunluğu devam ediyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.

D-100 Karayolu Edirne istikametinde de bazı bölgelerde yer yer trafik arttı.

Kurtköy ve Çamlıca gişeler ile TEM Otoyolu'nda şehir dışına çıkanlar trafik yoğunluğu oluşturdu.

İBB Trafik verilerine göre, saat 20.45 itibarıyla trafikteki yoğunluk yüzde 53'e ulaştı.

Öte yandan, karayolu trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerinde aksamlar oldu.

Trafik yoğunluğu devam ediyor
Trafik yoğunluğu devam ediyor
Trafik yoğunluğu devam ediyor
Trafik yoğunluğu devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

İlgili Haberler

Başkent'in trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalar devam ediyor
Başkent'in trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalar devam ediyor
Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğu devam ediyor (2)
Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğu devam ediyor (2)
Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti
Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Sürücüler yollara akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Başak Dizer İrem Derici Demet Özdemir Diego Armando Maradona
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trafik yoğunluğu devam ediyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 21:23:50. #1.15#
title