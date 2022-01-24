Trafik yoğunluğu böyle görüntülendi İstanbul'da yapılan uyarılara uyan vatandaşlar tedbirli davrandı.

İSTANBUL (İHA) - Trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da yapılan uyarılara uyan vatandaşlar tedbirli davrandı. E-5 Karayolu ve toplu taşımada oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Kar uyarılarına uyulup, tedbirli davranılınca trafikte de yoğunluk oluşmadı. E-5 Karayolu ve Cevizlibağ'da oluşan toplu taşımada yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi